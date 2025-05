Firenze presentazione del libro ‘Tessere o non tessere Il dilemma di Penelope’

Firenze, 13 maggio 2025 – Il 15 maggio alle 18.00, al Teatro Niccolini, Pietro Calabretta presenta il suo atteso romanzo ‘Tessere o non tessere. Il dilemma di Penelope’. Un'opera intrigante che esplora i temi del destino e delle scelte. Interverranno Antonio Danise e l'editore Antonio Pagliai. Non mancate a questo imperdibile evento letterario!

Firenze, 13 maggio 2025 – Giovedì 15 maggio alle ore 18.00 al Teatro Niccolini (in Via Ricasoli, 3) Pietro Calabretta presenta il suo nuovo romanzo ‘Tessere o non tessere. Il dilemma di Penelope’, edito da Mauro Pagliai. Interverranno Antonio Danise e l’editore Antonio Pagliai, la presentazione è a ingresso libero. L’autore è una figura eclettica: pianista jazz e cantante di musica antica con concerti in Italia e all’estero, traduttore dei melologhi di Franz Liszt e Richard Strauss, è anche designer e artista contemporaneo con diverse mostre all’attivo, nonché appassionato collezionista di oggetti di modernariato. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, La Saggezza del Marabù, a cui sono seguiti Linee tendenzialmente parallele (2019), L’estinzione (2020), L’essenza dell’assenza (2021), L’essenza dell’estinzione del marabù (2022). 🔗Leggi su Lanazione.it