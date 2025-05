firenze parla il tassista che ha bloccato un ladro

A Firenze, il tassista Roberto Del Vecchio racconta il suo gesto di coraggio nel fermare un ladro in fuga, dopo aver assistito a uno scippo ai danni di una turista. "Non sono un eroe, ho fatto quello che dovevo", afferma. La sua audace azione è stata immortalata da una dash cam, mostrando il drammatico inseguimento tra le vie del centro.

"Non sono un eore, ho fatto quello che dovevo". Così ai microfoni di News Mediaset Roberto Del Vecchio, il tassista che ha inseguito un ladro in fuga dopo lo scippo della borsa a una turista. La scena, ripresa dalla dash cam, mostra l’inseguimento tra le vie del centro fino a via di Santo Spirito, dove l’uomo viene bloccato. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it