Firenze il tassista-eroe | come cattura il ladro

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio, Firenze è stata testimone di un eroico gesto. Un tassista, armato di coraggio, ha inseguito un ladro che aveva scippato la borsa a una giovane donna, riuscendo a recuperarla. La scena, degna di un film, è stata catturata dalla dash cam del taxi, trasformando l'autista in un vero eroe.

Scippa la borsa a una ragazza? Il tassista rincorre il ladro e se la fa ridare: una scena da film quella avvenuta nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio nel centro di Firenze e ripresa dalla dash cam del taxi, cioè la telecamera che sta sul cruscotto dell'auto. L'autista-eroe, come riporta Repubblica, è Roberto Del Vecchio, della cooperativa So.Co.Ta. Nel video, in particolare, si vede un uomo che corre via dopo aver scippato la borsa nera di una donna e il taxi che subito parte all’inseguimento, fino a raggiungere e bloccare il ladro in via di Santo Spirito. Ladro che non è riuscito a proseguire la fuga per la presenza di un’impalcatura. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42591029 Alla fine il tassista è tornato dalla giovane derubata e i due si sono abbracciati per la rapina sventata. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it