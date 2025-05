Firenze il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee

Il 17 maggio, Firenze si illumina di cultura con l'apertura notturna del Museo Nazionale del Bargello e delle Cappelle Medicee. In occasione della Notte Europea dei Musei, i visitatori potranno esplorare due gioielli artistici della città, offrendo un'occasione unica per vivere l'arte in un'atmosfera magica e suggestiva. Non perdere questa straordinaria esperienza!

Firenze, 14 maggio 2025 – Una speciale occasione per visitare in notturna due tra i musei più belli di Firenze. Il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee partecipano infatti alla Notte Europea dei Musei a cui aderisce il Ministero della Cultura e sabato 17 maggio tengono aperte le porte oltre il normale orario di apertura al pubblico. L’accesso ad entrambi i musei, dalle ore 19:00 in poi, sarà possibile al costo simbolico di 1 euro. Il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee saranno dunque aperti ininterrottamente dalle 8:15 alle 21:50. L’apertura serale di entrambi i musei del gruppo sarà replicata – con il medesimo orario - anche in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 27 settembre 2025. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee

Se ne parla anche su altri siti

Firenze, il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee

Segnala lanazione.it: Firenze, 14 maggio 2025 – Una speciale occasione per visitare in notturna due tra i musei più belli di Firenze. Il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee partecipano infatti al ...

Sabato 17 maggio, torna la Notte Europea dei Musei

msn.com scrive: Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che si svolge contemporaneamente in tutto il Vecchio Continente con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patri ...

Museo Opera del Duomo di Firenze aperto gratis la sera 17 maggio

Riporta lanazione.it: Firenze, 10 maggio 2025 – ll Museo dell'Opera del Duomo a Firenze aderisce alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei di Icom (International Council of Museums) e nell'occas ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Blitz Ultima Generazione agli Uffizi di Firenze: volantini e proteste davanti alla Primavera di Botticelli

Il 3 marzo 2024, un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha condotto un blitz presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, attaccando volantini sul vetro protettivo dell'opera Primavera di Botticelli e sul muro adiacente.