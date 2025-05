Firenze ecco il Rinascimento del Gusto | una giornata per la città firmata Iginio Massari

Firenze si prepara a celebrare il “Rinascimento del Gusto” il 14 maggio 2025, con un evento esclusivo firmato dal maestro Iginio Massari. L’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana (Apei) invita appassionati e professionisti a un seminario pubblico dedicato all’alta pasticceria, promettendo un’esperienza indimenticabile all'insegna della tradizione e dell'innovazione.

Firenze, 14 maggio 2025 – L’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana (Apei), presieduta dal maestro Iginio Massari, presenta il suo annuale seminario pubblico: un evento dedicato all’ alta pasticceria italiana e alla celebrazione del “Rinascimento del Gusto ”. L’appuntamento, organizzato c on la collaborazione di Confcommercio Firenze, è in programma domenica 18 maggio a Firenze, dove maestri pasticceri, esperti del settore e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna della condivisione e della scoperta. Cuore dell’evento sarà il chiostro maggiore di Santa Maria Novella che, dalle 15 alle 19, si trasformerà in un autentico tempio del gusto. Dodici postazioni di Maestri dell’Alta Pasticceria e della Gelateria presenteranno pièce artistiche e creazioni mignon ispirate al tema “Rinascimento del Gusto”. 🔗Leggi su Lanazione.it