firenze doppio concerto col giovane talento del pianoforte nicola mazzei

Firenze ospiterà un emozionante doppio concerto del giovane pianista Nicola Mazzei, un talento emergente già apprezzato per le sue collaborazioni con l'Orchestra Giovanile Italiana e vincitore del premio “Attraverso i Suoni” di Agimus Firenze. Domenica 18 e lunedì 19 maggio, Mazzei si esibirà come solista e maestro, promettendo di incantare il pubblico con la sua arte.

Firenze, 14 maggio 2025 - Giovane talento del pianoforte, Nicola Mazzei vanta già importanti esperienze, tra cui quella con l'Orchestra Giovanile Italiana, e prestigiosi riconoscimenti, come il premio "Attraverso i Suoni" di Agimus Firenze. Domenica 18 e lunedì 19 maggio sarà solista e maestro concertatore dell'Orchestra Toscana Classica, nel doppio appuntamento in programma alla Fondazione Franco Zeffirelli (domenica ore 16) e all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte (lunedì ore 21). I concerti si apriranno con una delle pagine più amate di Wolfgang Amadeus Mozart, il "Concerto in la maggiore per pianoforte e orchestra K. 488", in cui il genio di Salisburgo mette in mostra vitalità strumentale e tratti poetici, distribuiti magnificamente tra solista e orchestra. Completeranno il programma "Due melodie elegiache" di Edvard Grieg e il "Concerto in re minore op.

