Fiori piante arredi e idee per il giardino | torna Frutti del Castello

Frutti del Castello, rassegna di fiori, piante e prodotti artigianali, torna al Castello di Paderna di Pontenure (Piacenza). Fondata nell’ottobre 1996, celebra la bellezza e la biodiversità con una selezione di frutti antichi e idee per il giardino, rendendola una delle manifestazioni più longeve e amate nel panorama del florovivaismo italiano.

Frutti del Castello è una rassegna di frutti antichi, fiori, piante, prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato, realizzata al Castello di Paderna di Pontenure (Piacenza). Nata nell’ottobre 1996, è una delle più longeve manifestazioni dedicate al florovivaismo del panorama italiano. Nel. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Fiori, piante, arredi e idee per il giardino: torna Frutti del Castello

Ne parlano su altre fonti

Scegli tra queste più belle piante rampicanti con i fiori per rendere affascinante l’arredamento del tuo spazio outdoor

Lo riporta designmag.it: Ecco una lista di piante rampicanti con i fiori che si possono scegliere per abbellire il pergolato in giardino o il terrazzo.

Idee da copiare per arredare il balcone e renderlo più bello e accogliente senza spendere tanto

Da designmag.it: Come arredare il balcone di casa, vediamo le idee più originali per trasformare ... Arredare il balcone con piante e fiori Come arredare il balcone con piante e fiori – designmag.it Per ...

Coniolo Fiori 2025: ecco il programma

Secondo casalenews.it: La 23ma edizione della tradizionale mostra mercato di rose, fiori e piante, arredi, oggetti, prodotti e idee, si svolgerà sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle 9 alle 19, ad ingresso gratuito ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa della mamma 2025: idee regalo originali per l'11 maggio tra fiori, piante e esperienze speciali

La Festa della mamma 2025 si celebra domenica 11 maggio e, secondo Coldiretti, sarà ancora una volta dominata dai fiori, scelti da un italiano su due come omaggio principale.