Fiorello torna in RAI con un nuovo programma | il debutto nel giorno del suo compleanno?

Fiorello è pronto a riportare il suo talento in RAI con un nuovo programma che debutterà il 16 maggio, giorno del suo compleanno. Le indiscrezioni si intensificano e i fan sperano in un grande ritorno dello showman, che potrebbe conquistare il pubblico anche attraverso la radio. L’attesa cresce: cosa ci riserverà Fiorello?

Circolano diverse indiscrezioni secondo cui Rosario Fiorello potrebbe tornare con un nuovo programma il 16 maggio, proprio il giorno del suo compleanno. Si avvicina il grande ritorno di Rosario Fiorello? A quanto pare ci siamo davvero: lo showman potrebbe tornare in RAI, ma questa volta in radio, nella stessa fascia storica che fu di Viva Radio2, quindi nel primo pomeriggio. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma pare che l'annuncio arriverà proprio nel giorno in cui compirà 65 anni, ovvero il 16 maggio. Come? Direttamente con la prima puntata del nuovo programma. L'attesissimo ritorno di Fiorello Le indiscrezioni raccolte da Adnkronos, dicono che Rosario Fiorello potrebbe tornare in radio proprio il 16 maggio, in occasione del suo 65° compleanno, con un . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fiorello torna in RAI con un nuovo programma: il debutto nel giorno del suo compleanno?

