Fiorello il ritorno in Rai è vicino? L’annuncio clamoroso

Fiorello si prepara a tornare in rai, e l'emozione cresce tra gli ascoltatori. Un annuncio clamoroso, in vista di un compleanno simbolico, che potrebbe ridare vita a uno dei microfoni più amati della radio italiana. Presto potremmo riassaporare la magia di Rosario Fiorello, lo showman che ha rivoluzionato il panorama radiofonico.

News Tv. Il microfono potrebbe riaccendersi, e con lui anche il cuore degli ascoltatori. Un ritorno inaspettato, un compleanno simbolico e la promessa, ancora non ufficiale, di riascoltare una delle voci più iconiche della radio italiana. Rosario Fiorello, lo showman capace di rivoluzionare ogni mezzo che tocca, potrebbe essere pronto a rientrare là dove tutto ebbe inizio: in Rai, su Radio2. Ma cosa bolle esattamente in pentola? Leggi anche: “Eurovision”, dov’era Olly mentre di esibiva Lucio Corsi: nessuno se lo aspettava Leggi anche: Lucio Corsi, il gesto sul palco dell’Eurovision diventa virale: cosa ha fatto (VIDEO) Fiorello e Rai: un legame indissolubile. Fiorello non è solo un artista: è un pezzo di storia della Rai, capace di segnare l’immaginario collettivo con la sua energia e versatilità. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Fiorello, il ritorno in Rai è vicino? L’annuncio clamoroso

Se ne parla anche su altri siti

Fiorello, il ritorno che nessuno si aspettava: "Ci sarà un annuncio a sorpresa"

Scrive notizie.it: Fiorello verso il grande ritorno su Radio2, nella storica collocazione di ‘Viva Radio2’. Le novità rivelate da Adnkronos.

Fiorello nuovo programma su Radio 2: il ritorno nel giorno del compleanno. La Rai si candida per Sanremo 2026

Segnala msn.com: Fiorello nuovo programma su Radio 2. Rai partecipa alla gara per Sanremo 2026. Scopri tutti i dettagli e le novità ...

Fiorello, ritorno clamoroso a Radio2? «Nuovo programma dal 16 maggio, ci sarà un annuncio a sorpresa»

Lo riporta msn.com: Una voce clamorosa su un grande ritorno: Fiorello sarebbe pronto a tornare su Radio2, nella collocazione che fu di ‘Viva Radio2’, nel primo pomeriggio. Secondo quanto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.