Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra

Questa sera, alle 21, il Lyrick di Assisi ospiterà "Fiorella Sinfonica - Live con orchestra", un imperdibile viaggio musicale nei grandi successi di Fiorella Mannoia. Dopo il trionfale debutto, il tour continua a incantare il pubblico con la magia delle note sinfoniche, promettendo emozioni uniche in un'atmosfera indimenticabile.

Dopo l’incredibile successo della data zero, arriva questa sera alle 21 al Lyrick di Assisi “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra”, il tour di Fiorella Mannoia (nella foto) che ha collezionato tanti sold out nella stagione invernale e che prosegue in primavera nei teatri e da luglio nelle arene estive. Accompagnata dall’ Orchestra Sinfonica ’Saverio Mercadante’ di Altamura diretta da Rocco De Bernardis, l’amatissima cantante ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, senza tralasciare brani più recenti come ’Disobbedire’, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito a novembre. Quella di stasera si annuncia una serata unica, da vivere tra arte, musica e passione, insieme a una cantante che dalla metà degli anni Ottanta ha saputo costrurisi la credibilità necessaria per diventare la voce e il controcanto femminile di una canzone d’autore storicamente declinata al maschile. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra

Secondo ilrestodelcarlino.it: Dopo l’incredibile successo della data zero, arriva questa sera alle 21 al Lyrick di Assisi “Fiorella Sinfonica - Live ...

Fiorella Mannoia in concerto ad Assisi: al Lyrick i suoi successi in versione sinfonica

Segnala corrieredellumbria.it: Fiorella Mannoia torna in Umbria, ad Assisi, e apre la stagione dei concerti di Moon in june, che festeggia il decennale, con un appuntamento unico. La rossa combattente, 70 anni, salirà sul palco del ...

Fiorella Mannoia in “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra” arriva mercoledì al Lyrick

Lo riporta assisinews.it: Fiorella Mannoia in "Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra" arriva mercoledì al Lyrick. Il tour prosegue poi in tutta Italia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fiorella Mannoia: Quella contro la violenza sulle donne è una guerra al patriarcato non all’uomo

A Fanpage Fiorella Mannoia, protagonista su Rai 3 con “La versione di Fiorella”, dedicherà una puntata alla giornata contro la violenza sulle donne, una battaglia, spiega, non contro gli uomini.