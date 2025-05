Fincantieri anticipa al 2035 la nave a zero emissioni con l' uso di idrogeno

Fincantieri accelera i tempi per la realizzazione della nave a zero emissioni, prevedendo il completamento entro il 2035 anziché nel 2050, come indicato dall'International Maritime Organization. L'AD Pierroberto Folgiero, durante l'Assemblea dei soci, ha sottolineato l'importanza della ricerca sull'idrogeno per raggiungere questo ambizioso obiettivo e guidare l'innovazione nel settore marittimo.

Fincantieri lavora per "anticipare al 2035 la realizzazione della nave a zero emissioni e non al 2050" come indicato dall'International Maritime Organization. Lo ha detto l'ad e dg di Fincantieri Pierroberto Folgiero all'Assemblea dei soci riunita oggi. " La ricerca sull'idrogeno va in questa direzione", ha precisato. Per Folgiero " la nave è un sistema di sistemi, non più uno scafo che va saldato" e oggi Fincantieri è " il più grande costruttore navale d'Europa " che "offre servizi completi per il ciclo di vita di navi green e digitali". In questo senso, ha sottolineato l'a.d., "oggi costruiamo anche le celle combustibili ". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fincantieri anticipa al 2035 la nave a zero emissioni con l'uso di idrogeno

