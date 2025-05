Finalmente Fiorello sta per tornare! Ecco dove vedremo l’amatissimo showman!

Fiorello è pronto a tornare sotto i riflettori, ma in una veste inaspettata! Dopo un lungo periodo di silenzio, il mitico showman riaccenderà i microfoni e porterà la sua travolgente energia a un pubblico nuovo… in radio! Mentre in casa Rai si discute del futuro del Festival, l'attesa cresce per il suo sorprendente ritorno.

Fiorello sta per tornare, ma non dove forse molti si aspettano. Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, lo showman più amato dagli italiani si prepara a riaccendere i microfoni e a regalare la sua inconfondibile energia a un nuovo pubblico. in radio! Mentre in casa Rai si decide il destino del Festival di Sanremo e si discute sul bando lanciato dal Comune per l'organizzazione della prossima edizione, una notizia scalda i cuori dei fan: Rosario Fiorello è pronto a tornare con un nuovo programma su Radio 2, lo stesso canale che aveva già ospitato il mitico Viva Radio 2. E se il palco dell'Ariston resta per ora un'incognita, l'annuncio del ritorno in radio di Fiorello potrebbe arrivare già il 16 maggio, giorno del suo 65esimo compleanno, con un debutto a sorpresa che segnerebbe ufficialmente il suo rientro nel mondo dello spettacolo, anche se – almeno per ora – lontano dalla televisione.

