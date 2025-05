Finale playoff a porte chiuse Falcomatà | La Reggina e la tifoseria non meritano questo

Il finale playoff a porte chiuse per la Reggina rappresenta una decisione ingiusta e severa. La tifoseria, che si è sempre distinta per correttezza e passione, non merita di subire una sanzione così dura. È fondamentale riflettere sull'impatto di tali provvedimenti su una storia calcistica ricca e su un pubblico leale.

"È abnorme ed eccessivamente punitiva la sanzione comminata alla Reggina, da parte del giudice sportivo, con un provvedimento che se confermato andrebbe a penalizzare e mortificare ulteriormente una tifoseria storica del calcio italiano, sempre composta, ordinata e mai sopra le righe. Il nostro. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Finale playoff a porte chiuse, Falcomatà: "La Reggina e la tifoseria non meritano questo"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Finale playoff a porte chiuse, Falcomatà: "Provvedimento abnorme e punitivo. La giustizia sportiva eviti di mortificare la tifoseria amaranto"

Riporta reggiotv.it: Il sindaco ha concluso il suo intervento con un appello alla responsabilità e alla coerenza delle istituzioni sportive: «La Reggina e la sua splendida tifoseria non meritano questa punizione. Serve ...

Stangata alla Reggina: con la Scafatese a porte chiuse

Come scrive msn.com: Il provvedimento del giudice sportivo relativo alla gara di domenica scorsa. «Lancio di oggetti, fumogeni e ingresso indebito dei tifosi in campo e negli spogliatoi» ...

Clamoroso Reggina, multa salata e gara a porte chiuse contro la Scafatese!

Secondo strettoweb.com: Clamorosa decisione del Giudice Sportivo di Serie D dopo Reggina-Vibonese: al club amaranto multa salata e finale playoff a porte chiuse ...