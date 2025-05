Finale Milan-Bologna Coppa Italia a Roma scortata da leggende | VIDEO

La Coppa Italia ha fatto il suo trionfale arrivo a Roma, accompagnata da leggende del calcio italiano come Roberto Baggio, Luca Toni, Christian Vieri e Ciro Ferrara. Questa sera, il palcoscenico sarà teatro della finale tra Milan e Bologna, promettendo emozioni indimenticabili. Scopri il video che celebra questo grande evento!

La Coppa Italia è giunta nella Capitale ieri scortata da tante leggende del calcio: stasera in campo Milan e Bologna per la finale! Il video. La Coppa Italia è arrivata a Roma. A "scortarla" tantissime leggende della Serie A: da Roberto Baggio a Luca Toni passando per Christian Vieri e Ciro Ferrara. Questa sera in campo Milan e Bologna con l'obiettivo di alzarla al cielo dello stadio 'Olimpico' 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Finale Milan-Bologna, Coppa Italia a Roma scortata da leggende | VIDEO

Coppa Italia, dove vedere la finale Milan-Bologna di oggi in tv e streaming

I rossoneri devono sfatare il tabù Coppa Italia. È un trofeo che hanno vinto in cinque occasioni (1967, 1972, 1973, 1977 e 2003), ma di finali ne hanno perse addirittura nove (1942, 1968, 1971, 1975, ...

LIVE Milan-Bologna, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: in palio un trofeo importante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Bologna, Finale Coppa Italia calcio ...

Il Milan ha i giocatori, il Bologna il gioco: perché la finale di Coppa Italia è una sfida inedita

Qualità individuale contro organizzazione collettiva, con i rossoneri in crescita grazie alla difesa a tre e gli emiliani affamati. Sfida equilibrata, decisa dai dettagli, Italiano cerca il primo trof ...

