Finale di Coppa Italia | probabile formazione rossoblù e dove seguire la partita

In vista della finale di Coppa Italia, analizziamo la probabile formazione del Cagliari e dove seguire la partita. Vincenzo Italiano ha scelto di portare con sé anche Estanis Pedrola e Martin Erlic, entrambi infortunati, dimostrando l'importanza del “gruppo” nel calcio. Scopriamo ora le scelte tattiche e le modalità per assistere a questo importante incontro.

Premessa doverosa: Vincenzo Italiano non ha lasciato a casa nessuno, portandosi dietro anche il fantasista esterno Estanis Pedrola e il difensore Martin Erlic, entrambi infortunati e quindi impossibilitati a giocare. Una scelta che, ancora una volta, rende al massimo l'idea della parola "gruppo".

Milan-Bologna, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

sport.sky.it scrive: Trofeo in palio mercoledì alle 20.45 all'Olimpico, dove Conceiçao recupera Fofana e Tomori. In attacco rientra Leao accanto a Pulisic, il centravanti dovrebbe essere ancora Jovic preferito a Gimenez e ...

Le probabili formazioni di Milan-Bologna (finale Coppa Italia)

Come scrive msn.com: Mancano poche ore a una finale storica. Per il Milan, che può concludere una stagione negativa nelle competizioni principali ma con due trofei all'attivo (Supercoppa e Coppa Italia), e soprattutto per ...

Coppa Italia: le probabili formazioni della finale. Serie B, è l'ora dei playoff e playout

corrieredellosport.it scrive: Come dovrebbero scendere in campo le due squadre. I verdetti della catedderia. Ansia per Musetti. Le ultime dall'Nba ...

