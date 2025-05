Finale di Coppa Italia | Milan e Bologna si sfidano allo stadio Olimpico in diretta Mediaset

In un clima di grande attesa, la finale di Coppa Italia mette di fronte Milan e Bologna allo stadio Olimpico. Con la diretta su Mediaset, tifosi e appassionati seguono questa sfida che promette emozioni e spettacolo, mentre le due squadre si contendono un trofeo prestigioso e la gloria del calcio italiano.

In un giorno atteso con fervore, il calcio italiano entra nella sua fase decisiva con l'appuntamento alla finale di Coppa Italia presso lo stadio Olimpico di Roma. Gli occhi di appassionati e critici sono puntati su questa sfida che vede contrapporsi il Milan e il Bologna, due realtà calcistiche storiche che si preparano a instaurare .

Le pagelle ragionate della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Secondo sport.sky.it: Il Bologna batte 1-0 il Milan nella finale di Coppa Italia e torna a vincere un trofeo che gli mancava da oltre 50 anni. Il gol vittoria porta la firma di Ndoye, ma l'esterno svizzero deve dividere il ...

Atti vandalici alla finale di Coppa Italia: vietata ai tifosi del Milan la trasferta contro la Roma

Segnala msn.com: Seggiolini e maglie rubate, macchine di tifosi rossoneri sfondate in occasione della finale di Coppa Italia. È questo il "bollettino di guerra" stilato al termine della sfida fra Milan e Bologna andat ...

Coppa Italia, in corso la finale Milan-Bologna: 0-0. DIRETTA

Lo riporta tg24.sky.it: I rossoneri arrivano all’atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull’Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla ...

