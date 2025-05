Finale di Coppa Italia Milan-Bologna | quando e dove vederla in chiaro

Dopo la 36esima giornata di campionato, il Milan si trova a giocare ancora una volta contro il Bologna ma nella finale di Coppa Italia. Una partita decisiva per le sorti delle due squadre che si giocano tutto in un solo match. Scopriamo insieme quando e dove vederla in tv. Milan – Bologna, dove vedere in tv la finale di Coppa Italia. Se il Milan, per il momento, è reduce da una stagione fallimentare in campionato, il Bologna dopo aver giocato la Champions è ancora in lotta per un posto nella competizione europea. Le due squadre si sono affrontare venerdì sera in un match che ha visto i rossoneri trionfare per 3 a 1 e portarsi a -2 dai rossoblu. Si tratta della terza vittoria consecutiva per la squadra allenata da Sergio Conceição che quindi è in un ottimo momento di forma. Ora le due formazioni tornano nuovamente a sfidarsi nella finale di Coppa Italia Frecciarossa 20242025  in programma allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 21. 🔗Leggi su Superguidatv.it

