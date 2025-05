Finale di Coppa Italia Milan-Bologna live dalle 21 Dove vederla in tv in chiaro

Stasera, 14 maggio 2025, alle 21, si disputa la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico di Roma. I tifosi di entrambe le squadre accorrono per sostenere i propri colori, mentre il Diavolo cerca di bissare il successo recente in campionato. Scopri dove seguire l'incontro in chiaro in TV!

Roma, 14 maggio 2025 - Stasera alle 21 la finalissima di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Due formazioni che si ritrovano a pochi giorni dal match di campionato, vinto dai rossoneri. Molti tifosi rossoneri e rossoblu sono già a Roma per l'appuntamento allo stadio Olimpico. Il Diavolo giocherà la sua 13esima finale, avendone vinte però solo 5. L'ultima dei rossoneri è stata il ko 4-0 contro al Juventus il 9 maggio 2018. Grande attesa tra i supporter delle Due Torri che potranno disputare la seconda finale del torneo, vinto la prima volta il 23 maggio 1974 contro il Palermo ai rigori (Ma sono due i successi in Coppa Italia del Bologna: il torneo del 196970 fu a gironi ed a eliminazioni e gli emiliani trionfarono ai punti). La finale di Coppa Italia verrà trasmessa in diretta tv, in esclusiva, su Canale 5 dalle 21, e sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite l'app e il sito Infinity. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna live dalle 21. Dove vederla in tv in chiaro

