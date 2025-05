Finale di Champions dove vedere Inter-Psg a Milano? Niente maxi schermo in piazza Duomo si fa strada l’ipotesi San Siro

Milano si prepara alla finale di Champions tra Inter e PSG del 31 maggio, ma niente maxi-schermo in Piazza Duomo. Il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia stanno considerando l'ipotesi di proiettare la partita allo stadio San Siro, per un'atmosfera mozzafiato, se la società nerazzurra darà il via libera.

Milano – Niente maxi-schermo in Piazza Duomo. Niente bagno di folla all’ombra della Madonnina per guardare la finale Inter-Psg del prossimo 31 maggio. Il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia si stanno orientando a far montare il maxi-schermo allo stadio di San Siro, se la società nerazzurra sarà d’accordo. La decisione concordata da Comune e Prefettura è la stessa presa due anni fa, in occasione della finale di Champions tra Inter e Manchester City. Da due anni a questa parte, il numero uno di Palazzo Diotti è cambiato – allora c’era Renato Saccone, oggi è in carica Claudio Sgaraglia – ma non è cambiata la posizione di Palazzo Diotti: no a Piazza Duomo, sì allo stadio Meazza. L’orientamento delle massime autorità cittadine in vista dell’ atto finale della Champions, che si giocherà a Monaco di Baviera, è stato svelato ieri mattina, in diretta su Rai 102. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finale di Champions, dove vedere Inter-Psg a Milano? Niente maxi schermo in piazza Duomo, si fa strada l’ipotesi San Siro

