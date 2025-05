Finale Coppa Italia spariti alcuni pullman per Roma | tifosi del Bologna a caccia di un passaggio

Bologna, 14 magio 2025 – Spariti i pullman per la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Brutta sorpresa questa mattina per molti tifosi del Bologna calcio in partenza: alcuni pullman non si sono presentati all'appuntamento per imbarcare i supporter rossoblu che si erano organizzati così per arrivare nella Capitale (altri sono partiti sui treni o con mezzi propri). La notizia ha cominciato a rimbalzare presto sulle radio locali nelle trasmissioni sportive ovviamente a tema unico sulla finale. Niente pullman e corsa a rimediare, cercando chi potesse avere un'auto per arrivare a Roma. I pullman organizzati partivano da diversi punti di Bologna e a diversi orari: il gruppo che si è radunato al Villaggio Ina a Borgo Panigale poco dopo le 10, è arrivato sul posto già sapendo che forse avrebbe scoperto che non c'era il pullman come successo ad altri tifosi che stavano segnalando il problema sulle chat comuni. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finale Coppa Italia, spariti alcuni pullman per Roma: tifosi del Bologna a caccia di un passaggio

