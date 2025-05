Finale Coppa Italia oggi Milan-Bologna | formazioni orario e dove vederla in tv e in streaming

Oggi, 14 maggio, si svolgerà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna allo stadio Olimpico di Roma. Le due squadre si sfideranno per alzare il trofeo, con in palio anche la qualificazione per la prossima Europa League. Scopriamo orari, formazioni e dove seguire l'evento in TV e streaming.

L’ultima sfida, poi una tra Milan e Bologna alzerà sotto il cielo di Roma la Coppa Italia 202425. Questa sera, 14 maggio, allo stadio Olimpico rossoneri e rossoblù si daranno battaglia per conquistare un trofeo che vale anche il pass per la qualificazione alla prossima Europa League. E considerando l’ingarbugliata situazione in classifica a sole due giornate dal termine della Serie A, per Milan e Bologna questo match rappresenta un ‘occasione più unica che rara. Ma non c’è solo questo. Il Milan vuole prendersi il secondo trofeo del 2025, per rendere meno amara una stagione fallimentare in campionato. Il Bologna vuole alzare al cielo una coppa, come non accade dalla Intertoto 1998: dopo oltre un quarto di secolo di digiuno, avrebbe un sapore storico. Milan-Bologna, le formazioni. Dopo aver vinto la Supercoppa contro l’Inter, gli uomini di Conceiçao vogliono replicare il successo di Riad e alzare al cielo anche la Coppa Italia 202425. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finale Coppa Italia, oggi Milan-Bologna: formazioni, orario e dove vederla in tv e in streaming

