Finale Coppa Italia, le pagelle. Skorupski decisivo. Dominio Miranda. Freuler, che fosforo

Il Bologna trionfa dopo 51 anni, alzando la Coppa Italia grazie al gol di Ndoye contro il Milan. Una vittoria che incorona Skorupski come decisivo protagonista, mentre Miranda emana sicurezza e Freuler illumina il gioco. Un trionfo che riporta i rossoblù alla ribalta, con una finale che rimarrà nei cuori dei tifosi. Ecco le pagelle.

Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan. Per il Bologna si tratta della terza vittoria nella competizione. PAGELLE BOLOGNA SKORUPSKI 7. Al 10’ si salva per due volte: un pizzico di fortuna e tanto senso del piazzamento. Poi non alza più la saracinesca. HOLM 6. Ci mette energia ma Leao è imprendibile. Qualche amnesia, un po’ di sana follia. BEUKEMA 7. Limita bene le rare incursioni di Jovic, prende per mano la difesa. Unica macchia il ‘tentato’ autogol al 10’ sventato da Skorupski. LUCUMI’ 7. Leao dopo 4 minuti lo svernicia, poi il colombiano gli prende le misure. Fisicità dirompente. MIRANDA 7,5. Testa sempre dentro la partita, nel primo tempo soffia due palloni ai rossoneri e per poco non li tramuta in oro. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net