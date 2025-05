Finale Coppa Italia il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni | la decide un gol di Ndoye

Il Bologna trionfa nella finale di Coppa Italia, superando il Milan 1-0 grazie a una rete decisiva di Ndoye. Dopo 51 anni d'attesa, la squadra di Vincenzo Italiano conquista il prestigioso trofeo al suo quarto tentativo, regalando ai tifosi una vittoria storica e memorabile.

Finale Coppa Italia, Milan Bologna finisce 1-0 per la squadra di Italiano: a decidere è un gol di Ndoye. Al suo quarto tentativo, Vincenzo Italiano riesce a portare un trofeo alla sua squadra. Il Bologna si aggiudica la Coppa Italia, superando il Milan con un punteggio di 1-0 nella finale all’Olimpico di Roma, al termine di un incontro equilibrato e teso. Nel primo tempo ci sono delle opportunità per Jovic, alle quali ha risposto Riccardo Orsolini con una grande occasione. All’inizio della ripresa, i rossoblù partono meglio e riescono a sbloccare il risultato grazie a Ndoye. Sergio Conceiçao manda in campo tutti i suoi attaccanti, ma il Milan non riesce a pareggiare e non riesce a conquistare un altro trofeo dopo la Supercoppa Italia vinta contro l’ Inter. Il Bologna festeggia una vittoria in questo torneo che arriva dopo 51 anni dall’ultima volta. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Finale Coppa Italia, il Bologna supera il Milan 1-0 e vince il torneo dopo 51 anni: la decide un gol di Ndoye

