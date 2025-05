Finale Coppa Italia dove vedere la partita del Bologna sul maxi-schermo

La finale di Coppa Italia promette di catalizzare l'attenzione dei tifosi bolognesi, ma la decisione dell'amministrazione di non installare un maxischermo in piazza Maggiore ha sollevato polemiche. In programma mercoledì 14 maggio a Roma, la partita ha già attratto oltre 50mila tifosi, pronti a vivere un momento di grande emozione.

È polemica sulla decisione dell'amministrazione di non montare il maxi-schermo in piazza Maggiore a Bologna per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo, 14 maggio, a Roma per la quale sono stati venditi oltre 50mila biglietti.

Coppa Italia, dove vedere la finale Milan-Bologna di oggi in tv e streaming

I rossoneri devono sfatare il tabù Coppa Italia. È un trofeo che hanno vinto in cinque occasioni (1967, 1972, 1973, 1977 e 2003), ma di finali ne hanno perse addirittura nove (1942, 1968, 1971, 1975, ...

Dove vedere la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna in diretta tv

Stasera i rossoneri affronteranno il Bologna per la finale di Coppa Italia, ecco dove vedere la partita. È tutto pronto per la tanto attesa finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, una sfida che pr ...

Dove vedere la finale di Coppa Italia Milan-Bologna in TV e streaming gratis?

Stasera a Roma la finale di Coppa Italia 2024/25 tra Milan e Bologna, in diretta su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset.

