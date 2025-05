Finale Coppa Italia DAZN con la Lega Serie A per Charity Gala Dinner a scopo benefico

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 si trasforma in un evento solidale con il “Charity Gala Dinner” organizzato dalla Lega Serie A. Un'opportunità unica per supportare la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, la Croce Rossa Italiana e il Centro Paradiso di Soccavo (NA), unendo il mondo del calcio a scopi nobili.

Tutta la Serie A Enilive, il Mondiale per Club FIFA e molto altro La Lega Serie A, in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 20242025, ha organizzato una “Charity Gala Dinner” in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Croce Rossa Italiana e Centro Paradiso di Soccavo (NA). In questa edizione, il tradizionale appuntamento di beneficenza che ha preceduto. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Finale Coppa Italia, DAZN con la Lega Serie A per Charity Gala Dinner a scopo benefico

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Bologna dove vederla in tv: Rai, Mediaset, Canale 5, Italia Uno, Sky o DAZN? Finale di Coppa Italia formazioni e news

Da affaritaliani.it: Milan-Bologna sarà raccontata in tv e streaming dalla telecronaca di Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a raccontare tutte le emozioni della finale di Coppa Italia ...

Coppa Italia: stasera finale Milan-Bologna, tante iniziative all'Olimpico

sportmediaset.mediaset.it scrive: L'attesa e terminata, tra poche ore sul prato dello stadio 'Olimpico' di Roma Milan e Bologna si affronteranno per aggiudicarsi la Coppa ...

Coppa Italia: Lega A organizza 'Charity gala dinner' con Dazn

Si legge su msn.com: Un 'Charity gala dinner' in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Ad organizzarlo è la Lega Serie A in favore di fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Croce Rossa Italiana e Cen ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A, rush finale per un posto in Europa: ecco chi rischia di restare fuori

Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli e le ultime partite in calendario saranno fondamentali per decidere le sorti di una stagione che verrà ricordata come la più travagliata degli ultimi decenni.