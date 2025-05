Finale Coppa Italia | Conceiçao e il Bologna in lotta per l' Europa

Nella finale di Coppa Italia, Sergio Conceiçao e il Bologna si sfidano non solo per un trofeo, ma per un sogno europeo. Dritto per dritto, le parole sono selezionate, mentre lo sguardo di Conceiçao rivela una determinazione ardente. A Riad ha già alzato due trofei, ma questa sera, a Roma, c'è in palio qualcosa di ancora più grande.

Dritto per dritto, parole quasi centellinate. Ma uno sguardo che la dice lunga sulla la fame di Sergio Conceiçao. Da Riad a Roma, 128 giorni per mettere in bacheca due titoli. Ma la finale di Coppa Italia di questa sera col Bologna, fischio d’inizio alle ore 21, vale di più: l’ Europa. Non cancellerà comunque una stagione da ottavo posto in campionato (-3 dal sesto, -4 dal quarto). Può però forse riscrivere il destino del tecnico, legato a un accordo con clausola rescissoria esercitabile tra poco più di un mese dal club. "Parlerò anche io al momento giusto, non è una promessa né una minaccia per il futuro", ha ribadito il portoghese, così come capitan Maignan sul suo contratto, in scadenza a giugno 2026. Il campo: solo quello in testa. E i numeri recenti: 6 partite, 5 vittorie, 4 consecutive (non succedeva da marzo 2024), 14 gol fatti, 3 subiti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale Coppa Italia: Conceiçao e il Bologna in lotta per l'Europa

