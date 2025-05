Finale Coppa Italia a Roma | Milan e Bologna in sfida storica alle 21 | 00

Stasera, mercoledì 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma si prepara a vivere un evento storico: la finale di Coppa Italia 2024-2025 tra Milan e Bologna. Con fischio d’inizio alle 21:00, le due squadre daranno vita a un match ricco di passione e adrenalina, con la vittoria in palio che promette di scrivere pagine indimenticabili nella storia del calcio italiano.

Stasera, mercoledì 14 maggio, lo stadio Olimpico di Roma ospiterà la finalissima di Coppa Italia 2024-2025 tra Milan e Bologna. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00, con un match che regala rinnovate aspettative e grandi emozioni per entrambe le compagine. Un confronto carico di significati L'appuntamento rappresenta un vero momento di sfida

