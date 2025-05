Finale Champions League iniziano i lavori all’Allianz Arena in vista del 31 maggio | rimossa la targa dello sponsor

La finale di Champions League si avvicina e l'Allianz Arena si prepara ad accogliere il grande evento del 31 maggio, dove si sfideranno Paris Saint-Germain e Inter. I lavori sono già iniziati, con la rimozione della targa dello sponsor, segnando l'inizio dei preparativi per una serata imperdibile. Scopri i dettagli delle operazioni in corso.

Finale Champions League, iniziano i lavori anche all’Allianz Arena in vista del 31 maggio per il match tra Paris Saint-Germain e Inter: i dettagli. Sono iniziati i preparativi all’Allianz Arena in vista della finale di Champions League, prevista per il 31 maggio, che vedrà scontrarsi Paris Saint-Germain e Inter. Durante queste ultime ore, sono stati effettuati dei lavori significativi che hanno portato alla rimozione dei loghi e delle insegne del principale sponsor dello stadio. Allianz, la nota compagnia assicurativa che è stata il naming sponsor della struttura sportiva che ospita le partite del Bayern Monaco per diversi anni, non ha un accordo di sponsorizzazione con la UEFA. Di conseguenza, in occasione di tutti gli eventi che rientrano sotto l’organizzazione dell’ente con sede a Nyon, il nome ufficiale dello stadio viene temporaneamente cambiato in München Football Arena. 🔗Leggi su Internews24.com