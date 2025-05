Final Destination Bloodlines è all' altezza dei film precedenti? Svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

"Final Destination: Bloodlines" si appresta a riportare in scena l'iconico franchise horror che dal 2000 ha affascinato il pubblico. Con un punteggio su Rotten Tomatoes che promette bene, il sesto capitolo riuscirà a mantenere alta l'asticella dei suoi predecessori? Domani, i fan potranno scoprire se l'attesa sarà stata ripagata.

La pellicola è il sesto capitolo della saga horror iniziata nel lontano 2000, ma avrà saputo tenere testa ai capitoli precedenti? Final Destination Bloodlines uscirà nelle sale italiane domani, riportando in vita l'iconico franchise horror il cui ultimo capitolo risaliva al lontano 2011. Ma avrà saputo mantenere le aspettative e tenuto testa ai film che lo hanno preceduto? Secondo la critica, sì, e per di più nel migliore dei modi. Il sesto film del franchise è il Final Destination meglio recensito finora: Bloodlines ha debuttato su Rotten Tomatoes con il 91% di consensi da parte della critica (sulla base delle 48 recensioni contate finora). Final Destination 5 era l'unico capitolo ad aver ricevuto un punteggio "Fresh" sull'aggregatore di recensioni con il . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Final Destination Bloodlines è all'altezza dei film precedenti? Svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

