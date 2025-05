Final Destination Bloodlines diventa la più recensita su Rotten Tomatoes

"Final Destination Bloodlines" ha ridefinito il panorama horror, diventando il film con il punteggio più alto su Rotten Tomatoes. Questo attesissimo capitolo segna il ritorno di un franchise iconico, che riprende vita dopo "Final Destination 5", chiudendo un cerchio con un colpo di scena inaspettato. La morte torna a mietere vittime in modi sorprendenti e spaventosamente ingegnosi.

Final Destination ha sfidato la morte ancora una volta. L'iconico franchise horror è tornato dalla tomba con Final Destination Bloodlines, il primo capitolo dopo che Final Destination 5 ha chiuso il cerchio della saga nel 2011. (Un colpo di scena dell'ultimo minuto ha rivelato che il quinto e apparentemente ultimo capitolo era in realtà un prequel, e che i sopravvissuti che erano riusciti a ingannare il disegno della Morte erano passeggeri dello sfortunato volo 180 dell'originale del 2000). In un altro colpo di scena che nessuna premonizione poteva prevedere, il sesto film del franchise di 25 anni fa è il Final Destination meglio recensito finora: Bloodlines ha debuttato su Rotten Tomatoes con il 91% di consensi da parte della critica (sulla base delle 48 recensioni contate finora). Finora, Final Destination 5 era l'unico capitolo a ricevere un punteggio "fresco" sull'aggregatore di recensioni con il 63%.

