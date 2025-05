Final Destination Bloodline | l' ultima apparizione di Tony Todd nella clip esclusiva

Scopri l'ultima apparizione di Tony Todd nel sequel "Final Destination Bloodline". Nella clip esclusiva, il suo iconico impresario funebre svela le terribili regole della morte a un gruppo di giovani terrorizzati. Il film, che promette brividi e suspense, arriverà nei cinema il 15 maggio, distribuito da Warner Bros. Non perderti questo nuovo capitolo del leggendario franchise horror!

L'impresario funebre di Tony Todd illustra le regole mortali a un gruppo di giovani terrorizzati nella clip esclusiva del sequel, nei cinema da domani 15 maggio con Warner Bros. Tony Todd al centro della clip esclusiva di Final Destination Bloodline, nuovo capitolo del franchise horror targato New Line Cinema, al cinema da domani 15 maggio con Warner Bros. Todd ammonisce il gruppo di giovani protagonisti spiegando loro che per spezzare la maledizione che li perseguita uno di loro dovrà morire. Tony Todd torna a interpretare per un'ultima volta l'impresario funebre William Bludworth, figura autorevole ed esperta nelle regole della Morte che fornisce informazioni cruciali sul destino dei protagonisti. L'attore ha già interpretato il ruolo in Final Destination (2000), Final Destination 2 (2003) e Final Destination 5 (2011). 🔗Leggi su Movieplayer.it