Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone

La Filarmonica Castiglionese è lieta di annunciare un evento imperdibile: "Filarmonica Castiglionese welcomes Marky Ramone". Una serata dedicata alla musica e alla contaminazione musicale, che celebra oltre duecento anni di tradizione del gruppo bandistico, protagonista delle manifestazioni più significative della città di Castiglion. Un'occasione unica per vivere la musica in modo innovativo e coinvolgente!

Cosa riportano altre fonti

