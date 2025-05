figuraccia al tg1 quello che succede in diretta lascia tutti senza parole

Il 14 maggio 2025 rimarrà impresso nella memoria collettiva del Tg1, grazie a un imprevisto in diretta che ha colto di sorpresa giornalista e spettatori. Durante un collegamento da Napoli, un incidente ha interrotto il servizio, scatenando reazioni sui social e dando vita a una vera e propria figuraccia televisiva. I dettagli sconcertanti di quel momento inaspettato...

Il mattino del 14 maggio 2025 segna un episodio memorabile nella storia del Tg1, quando un imprevisto in diretta ha catturato l’attenzione degli spettatori e scatenato un vortice di reazioni sui social network. Durante un collegamento da Napoli, un’incidente ha interrotto il report della giornalista Francesca Coppola. Mentre era pronta a iniziare la trasmissione, una scritta significativa è comparsa sullo sfondo: “Free Gaza”. Il cameraman ha tentato di spostare rapidamente l’inquadratura per evitare di mostrare il messaggio, ma il cambio è stato maldestro e ha generato confusione. Questa scelta ha scatenato una tempesta di critiche da parte del pubblico, che si è riversato sui social media per esprimere il proprio disappunto verso il Tg1. Molti utenti hanno accusato il telegiornale di censura, lamentando la mancata trasparenza nell’informazione. 🔗Leggi su Thesocialpost.it