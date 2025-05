figuraccia al tg1 quello che succede in diretta lascia tutti senza parole video

Il 14 maggio 2025, il Tg1 è stato teatro di un episodio sorprendente che ha lasciato tutti senza parole. Durante un collegamento da Napoli, la giornalista Francesca Coppola ha vissuto un momento imbarazzante, scatenando un acceso dibattito sui social media. Scopriamo insieme cosa è accaduto in diretta e le reazioni del pubblico.

Il 14 maggio 2025, durante l'edizione mattutina del Tg1, un episodio inaspettato ha attirato l'attenzione del pubblico e suscitato un acceso dibattito sui social media. Figuraccia al Tg1, è successo tutto in diretta. Durante un collegamento in diretta da Napoli, la giornalista Francesca Coppola stava per iniziare il suo servizio quando, alle sue spalle, è apparsa chiaramente visibile una scritta sul muro. Non appena il cameraman si è accorto della presenza del messaggio, ha reagito prontamente cambiando l'inquadratura, ma in modo confuso e poco professionale, cercando di evitare l'inquadramento della scritta. Questo gesto ha suscitato una serie di reazioni, sia tra gli spettatori che sui social media, dove molti hanno criticato la scelta del Tg1 di non mostrare la scritta e di interrompere bruscamente il servizio.