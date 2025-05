Fiamme nella notte a Foggia | a fuoco due auto al Rione Candelaro

Una notte di fuoco ha colpito il Rione Candelaro a Foggia, dove due auto sono andate a fuoco in via Alfredo Petrucci. L'incendio è scoppiato dopo le 3, originando da un veicolo parcheggiato, e le fiamme si sono propagate rapidamente, creando preoccupazione tra i residenti. Le cause sono ancora da accertare.

Notte di fuoco, al Rione Candelaro, a Foggia, dove due autovetture sono state coinvolte in un incendio. Il fatto è successo in via Alfredo Petrucci, dopo le 3: stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il rogo sarebbe partito da un'auto presente in strada, me le fiamme si sarebbero.

FIAMME Foggia, rifiuti in fiamme a Borgo Cervaro: paura per i campi di grano

statoquotidiano.it scrive: FOGGIA — Notte di fuoco a Borgo Cervaro, alle porte di Foggia, dove un vasto incendio ha distrutto cumuli di rifiuti accatastati ...

Incendio di rifiuti a Borgo Cervaro: notte di fiamme vicino Foggia

Lo riporta pugliapress.org: Incendio di rifiuti a Borgo Cervaro, vicino Foggia: vigili del fuoco al lavoro nella notte. Indagini in corso sulle cause del rogo.

Foggia, cumuli di rifiuti in fiamme a borgo Cervaro a pochi metri da campi di grano

Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it: FOGGIA - Un incendio di vaste dimensioni ha interessato nel corso della notte un cumulo di rifiuti che si trova nei pressi di borgo Cervaro, borgata ad alcuni chilometri da Foggia. I rifiuti in fiamme ...

