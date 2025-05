Fiamme e paura in casa di riposo feriti e intossicati | salvi 27 anziani

Fiamme e paura hanno colpito la casa di riposo Villa Albertini a Pozzolengo, dove un incendio sprigionatosi dal sottotetto ha devastato gran parte della copertura. Fortunatamente, 27 anziani sono stati salvati, ma diversi feriti e intossicati sono stati registrati. Ci vorrà tempo prima che la struttura possa tornare alla normalità dopo questo drammatico evento.

Ci vorrà del tempo prima che tutto possa tornare alla normalità alla casa di riposo di Villa Albertini in Piazza don Gnocchi a Pozzolengo. È qui che dalla prima mattina di martedì è divampato un incendio, partito dal sottotetto e che poi ha interessato buona parte dell'intera copertura, domato.

