festival seminare idee incontri vetrine fiori nel segno del coraggio così la città si racconta

Dal 6 all’8 giugno Prato ospiterà la prima edizione del Festival Seminare Idee, una rassegna culturale che promette di coinvolgere l’intera città, trasformando il centro storico in un grande laboratorio di riflessione, creatività e partecipazione. Il tema scelto è il coraggio, che sarà declinato in ben 19 appuntamenti diffusi tra istituzioni culturali, associazioni, attività commerciali e spazi pubblici. Un’iniziativa ambiziosa e corale, pensata per raccontare Prato da nuove angolazioni, mettendo in luce la vitalità della comunità e le sue potenzialità. Tra le iniziative più attese, il mercato di piante e fiori realizzato in collaborazione con la Società Toscana di Orticultura, che sabato 7 e domenica 8 giugno animerà piazza San Domenico con stand, colori e profumi. Il festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dal Comune. 🔗Leggi su Lanazione.it