Festival Musica Sacra 2025 | a Sora applausi scroscianti per il Coro Voci Sparse

Il Festival della Musica Sacra 2025 ha incantato Sora con un'esibizione straordinaria del Coro Voci Sparse. Applausi scroscianti e standing ovation hanno accolto i talentuosi interpreti nella suggestiva Chiesa Ara Coeli, regalando emozioni indescrivibili a un pubblico entusiasta. Questo secondo appuntamento del festival ha dimostrato il potere evocativo della musica sacra nel cuore della Ciociaria.

Standing ovation ieri sera a pi√Ļ riprese per il¬†Coro Voci Sparse¬†nella cornice della¬†Chiesa Ara Coeli¬†in localit√† Chiesa Nuova a¬†Sora. Il secondo appuntamento nel territorio ciociaro con il¬†Festival della Musica Sacra¬†2025 ha registrato una folta presenza di pubblico, letteralmente rapito dal. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it ¬© Frosinonetoday.it - Festival Musica Sacra 2025: a Sora applausi scroscianti per il Coro Voci Sparse

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Italia ospite d'onore del Festival di musica sacra a Fes

Segnala msn.com: È l'Italia il paese d'onore della 28ma edizione del Festival di musica sacra del Mondo, a Fes nel Nord del Marocco. Dal 16 al 24 maggio l'appuntamento con le note ad alta intensità spirituale si conce ...

Italia protagonista al festival di musica sacra di fes 2025 con il tema rinascimenti

Scrive gaeta.it: Il festival internazionale di musica sacra di Fes in Marocco celebra la 28ma edizione dedicata all’Italia, con oltre 200 artisti da 15 paesi e un omaggio al Rinascimento europeo e alla medina patrimon ...

Sora: stasera nuovo appuntamento con il Festival della Musica Sacra 2025, protagonista il Coro ‚ÄúVoci Sparse‚ÄĚ

Riporta sora24.it: Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 13 maggio alle ore 20.30 a Sora, in località Mezzano, nel largario della Cappella della Madonna di Fatima.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalit? di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi per? fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input.