Festival Giffoni studenti alla kermesse in veste di giurati

Il festival di Giffoni ha visto gli studenti tornare in veste di giurati, rivivendo il felice ricordo della prima partecipazione dell’anno scorso. Con il "Giffoni experience continua" nelle scuole, il gran finale si è svolto nella sala Terra di Arcadia Cinema, dove sono state premiate le opere creative realizzate dagli studenti. Un nuovo inizio per la loro creatività!

Il ricordo felice della prima partecipazione l’anno scorso, un "Giffoni experience continua" proseguito nelle scuole, e l’altro pomeriggio, nella sala Terra di Arcadia Cinema, il gran finale, o se si preferisce nuovo inizio: le premiazioni dei filmati ed elaborati creativi realizzati dagli studenti, e la designazione dei tre studenti melzesi che, dal 17 al 26 luglio, saranno giurati al Festival di Giffoni 2025, 55esima edizione e l’impegnativo tema "Diventare umani". Sono Gabriele Belsito e Valentina Ronchi della scuola san Giuseppe e Andrea Zangara di Enaip Melzo, partiranno accompagnati dal prof Lorenzo Belletti. C’è anche un tris di riservisti: Maria Gloria Ronchi della San Giuseppe, Nicolò Verderio e Lorenzo Vergallo, dell’Ipsia Majorana. Madrina del pomeriggio Diana Marangoni, l’assessore alla cultura che ha seguito l’intero cammino. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festival Giffoni, studenti alla kermesse in veste di giurati

