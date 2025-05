Festival di musica da camera al Conservatorio Guido Cantelli

Ritorna il Festival di musica da camera al Conservatorio Guido Cantelli! Il 16 e 17 maggio, il pubblico potrà godere di concerti straordinari e masterclass con artisti di spicco, tra cui Lena Yokoyama al violino e il Trio Kanon. Non perdere l'emozione del concerto del Trio Kanon il 16 maggio alle 20:45!

Torna il Festival di musica da camera al Conservatorio Guido Cantelli. 16 e 17 Maggio, Lena Yokoyama (violino), Diego Maccagnola (pianoforte), Trio Kanon: Masterclass di musica da camera. 16 Maggio, ore 20:45, Concerto del Trio Kanon, Lena Yokoyama (violino), Alessandro Copia (violoncello). 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Festival di musica da camera al Conservatorio Guido Cantelli

Ne parlano su altre fonti

Il Conservatorio Puccini lancia la seconda edizione del suo festival diffuso

Scrive msn.com: Il Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della Spezia presenta la seconda edizione del Festival “Musiche Possibili” interamente dedicato alla musica nelle sue infinite possibilità espressive. Il Fes ...

Festival internazionale di musica da camera a cervo parte il 10 luglio con un programma ricco di appuntamenti musicali e culturali

Segnala gaeta.it: Il festival internazionale di musica da camera di Cervo, giunto alla 62a edizione, propone dal 10 luglio concerti con artisti come Stefano Bollani e giovani talenti internazionali, eventi teatrali e a ...

Concerto di musica da camera - Rassegna "Un altro Festival"

laprovinciacr.it scrive: UN ALTRO FESTIVAL è una rassegna di concerti di musica da camera, eseguiti nei piccoli borghi, in ville, in chiese, in cascine e in siti di particolare valore sociale, adiacenti ai Comuni di Persico ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalit? di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi per? fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input.