festival di cannes 2025 adie mcdowell con il raccolto mannish e i beauty look più belli del secondo red carpet

In Croisette, nella seconda giornata del Festival di Cannes 2025, sbarca Tom Cruise e il cast stellare di Mission Impossible: The Final Reckoning. Ma a lasciare a bocca aperta è Andie Mc Dowell in completo maschile a cui abbina un raccolto mannish style davvero di classe. Pronti per una scorpacciata di beauty look ad alto tasso di glamour?