Festa perde anche D’Avanzo | adesione al gruppo Nargi

Il Consigliere comunale Guido D’Avanzo ha ufficialmente aderito al gruppo consiliare “SiAmo Avellino”, dopo aver lasciato il gruppo “Davvero”. Con questa scelta, D’Avanzo si unisce alla compagine civica che sostiene il Sindaco Laura Nargi, portando la sua esperienza legale al servizio della comunità avellinese.

Tempo di lettura: 2 minuti – Il Consigliere comunale Guido D’Avanzo ha formalizzato il proprio passaggio all’interno del gruppo consiliare “SiAmo Avellino”. Proveniente da “Davvero”, D’Avanzo aderisce, dunque, alla compagine civica di diretta espressione del Sindaco, Laura Nargi. Avvocato, forte di una lunga esperienza amministrativa, maturata nel corso di diverse consiliature, due volte assessore, con deleghe pesanti tra cui Bilancio, Patrimonio, Personale e Contenzioso, D’Avanzo resta dunque in maggioranza, a sostegno della fascia tricolore e del programma elettorale confluito poi nelle linee di mandato votate in Consiglio comunale. «La mia scelta – spiega il consigliere comunale di lungo corso – si inserisce nell’ambito di una piena condivisione del modo di interpretare l’attività politica ed amministrativa del Sindaco, Laura Nargi. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa perde anche D’Avanzo: adesione al gruppo Nargi

