Festa nelle Marche vinto 1milione di euro al Million Day

Porto Sant’Elpidio festeggia un incredibile colpo di fortuna grazie al MillionDay! L’estrazione del 12 maggio ha regalato 1 milione di euro a un fortunato giocatore della provincia di Fermo, rendendo la serata indimenticabile per la comunità locale. Scopriamo insieme i dettagli di questa straordinaria vincita!

PORTO SANT’ELPIDIO – Festa nelle Marche grazie al MillionDay. L’estrazione delle 20,30 di lunedì 12 maggio ha infatti fatto registrare una vincita di 1milione di euro a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo per quei pochi che non dovessero saperlo. Il fortunato, grazie ad una giocata. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Festa nelle Marche, vinto 1milione di euro al Million Day

MillionDay, vinto 1 milione di euro a Porto Sant'Elpidio

Scrive msn.com: Il Fermano baciato dalla fortuna grazie all’estrazione di lunedì 12 maggio. E la provincia non è nuova a maxi premi: lo scorso aprile vinta la stessa cifra, mentre nel 2021 al Superenalotto un giocato ...

MillionDay: vinto 1 milione di euro a Porto Sant'Elpidio (FM)

Come scrive agimeg.it: Festa nelle Marche grazie al concorso di ieri del MillionDay. L’estrazione delle 20:30 ha infatti regalato una vincita da 1.000.000 euro a Porto Sant’Elpidio.

