Festa mai vista in centro storico a Imola come incontrare i piloti

Imola si prepara a un evento senza precedenti: il 'Villaggio Terre&Motori' il 14 maggio 2025 trasformerà il centro storico in un'esperienza unica. Tra profumi di cibo, musica coinvolgente e giochi, i fan potranno incontrare i piloti. Inoltre, mostre storiche e una vivace 'Formula dance' renderanno questo fine settimana indimenticabile. Non mancate!

Imola, 14 maggio 2025 – Il ‘Villaggio Terre&Motori’ in piazza Matteotti tra cibo, musica e giochi. La vicina piazza Gramsci che diventa ‘Formula dance’ per un fine settimana. E poi le mostre dedicate alla storia del Circus, nonché la sfida tra macchinine nei pressi dell’ex palazzo del fascio. Mai così ricco il programma degli eventi che, in centro storico, accompagneranno il fine settimana del Gran premio di Formula 1. Da Senna a Schumacher: in mostra a Imola i piloti migliori ‘Imola Fan city’. Il Comune lo ha ribattezzato ‘Imola Fan city’, con l’obiettivo di allargare lo spazio solitamente destinato ai tifosi nel cuore dell’Autodromo (denominato appunto ‘Fan zone’) anche a una vasta area sotto l’Orologio, con gli operatori commerciali del centro storico pronti a loro volta a completare il quadro organizzando decine di iniziative all’esterno dei locali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa mai vista in centro storico a Imola, come incontrare i piloti

