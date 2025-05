Unisciti a noi per la Festa di Primavera a Casalino! Inizia la giornata con una passeggiata nelle belle campagne, insieme al gruppo Golden Retriever Novara e Provincia. Dopo il tour, gustati un delizioso pranzo d'asporto con specialità locali. Per maggiori informazioni, contatta Simona su WhatsApp al 338 7467219. Ti aspettiamo!

Festa di primavera a Casalino. Al mattino passeggiata per le campagne casalinesi in collaborazione con il gruppo Golden Retriever Novara e Provincia. Per info messaggio WhatsApp a 338 7467219 (Simona) Ore 11:45, Pranzo d'asporto Dalle ore 12:30, Servizio al tavolo Menu: Panissa, salamella. 🔗Leggi su Novaratoday.it