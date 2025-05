Festa delle Oasi della Lipu | doppio appuntamento all’Oasi delle Soglitelle

Il weekend del 17 e 18 maggio, l'Oasi Lipu Soglitelle apre le sue porte per la Festa delle Oasi e Riserve della Lipu. Un evento dedicato alla biodiversità, che coinvolge 29 aree protette in tutta Italia, portando la natura al centro dell'attenzione e invitando tutti a scoprire le meraviglie della provincia di Caserta.

La biodiversità torna protagonista nel fine settimana del 17 e 18 maggio, con la Festa delle Oasi e Riserve della Lipu, che coinvolgerà anche la provincia di Caserta. Tra le 29 aree protette che apriranno le porte al pubblico in tutta Italia, spicca l'Oasi Lipu Soglitelle, nel comune di Villa.

