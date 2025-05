Festa dell' Autonomia gli studenti siciliani a lezione di Statuto | Rivendichiamo le nostre origini

Il 15 maggio 1946 segna la nascita dello Statuto della Regione Siciliana, una carta fondamentale che celebra l'autonomia dell'isola. Nel 1948, il suo riconoscimento nella Costituzione italiana ne attesta l'importanza. Gli studenti siciliani, in occasione di questa festa, rivendicano le loro origini e la ricchezza di un'identità unica da preservare e valorizzare.

"Il 15 maggio del 1946 vedeva la luce la nostra carta fondamentale: lo Statuto della Regione Siciliana. Nel 1948 verrà 'integrato' nella Costituzione italiana, entrando così a pieno titolo nella legge fondamentale dello Stato. È un giorno importante e da ricordare perché testimonia la peculiarità. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Festa dell'Autonomia, gli studenti siciliani a lezione di Statuto: "Rivendichiamo le nostre origini"

Se ne parla anche su altri siti

Sicilia, 79 anni di Autonomia, Turano: “Il 15 maggio studenti a lezione di Statuto”

Da blogsicilia.it: Il 15 maggio segna una data fondamentale nella storia della Sicilia: l’anniversario dello Statuto della Regione Siciliana, approvato nel 1946 e successivamente integrato nella Costituzione italiana. U ...

Celebrato il XXIX Dies academicus dell'USI, "L'autonomia accademica è molto importante. Soprattutto oggi"

ticinonews.ch scrive: Durante la festa annuale dell'Università della Svizzera italiana (Usi), la rettrice Luisa Lambertini ha voluto ribadire l'importanza "dell'autonomia accademica nel contesto della fiducia nel mondo uni ...

Festa dell’Europa 2025, tutti gli eventi in programma in Italia

Secondo msn.com: Dalla storia gloriosa al futuro, passando per gli errori da correggere: in Italia ci sarà un calendario ricco di iniziative per la Festa dell'Europa, ben oltre la data del 9 maggio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

M5S, Casaleggio a Di Battista : sei fondamentale

Il giorno dopo l'addio a M5S annunciato da Alessandro Di Battista, Davide Casaleggio scrive di lui in un post: "È fondamentale per il Movimento.