Festa della finocchiona e dei salumi toscani

Nel suggestivo borgo di Bivigliano, nel comune di Vaglia, si prepara a prendere vita la 6° Festa della Finocchiona e dei Salumi Toscani. Questo evento, inaugurato dalla Pro Loco Vaglia e dalle Associazioni dei Commercianti, celebra la ricchezza delle tradizioni culinarie toscane, offrendo un viaggio tra sapori autentici e convivialità.

Il pittoresco borgo di Bivigliano, nel comune di Vaglia, si appresta a celebrare un evento che profuma di tradizione e sapori autentici: la 6° Festa della Finocchiona e dei Salumi Toscani. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Vaglia in collaborazione con le Associazioni dei Commercianti.

