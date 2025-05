Ferrero sicuro | Io ho dato 13 anni della mia vita alla Sampdoria è nel cuore Io ci sono per riportarla in Serie A

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, esprime il suo profondo legame con il club dopo la dolorosa retrocessione in Serie C. Con 13 anni dedicati alla squadra nel cuore, Ferrero si è detto pronto a fare il possibile per riportare la Sampdoria in Serie A, definendo la situazione un vero e proprio «dramma sportivo».

Ferrero non ha dubbi e si espone: «Un dramma sportivo. La Sampdoria è nel cuore. Io ci sono per riportarla in Serie A». Le parole La Sampdoria, dopo la sorprendente retrocessione in Serie C, ha scosso profondamente il mondo del calcio. Tra i più colpiti, l’ex presidente Massimo Ferrero, che ha manifestato anche la sua . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ferrero sicuro: «Io ho dato 13 anni della mia vita alla Sampdoria, è nel cuore. Io ci sono per riportarla in Serie A»

Ferrero si espone: «Ho la Sampdoria nel cuore e sono a disposizione. Manfredi io ci sono, voi?»

sampnews24.com scrive: Ferrero sarebbe a disposizione per riportare la Sampdoria in Serie A. Ecco le parole dell’ex Presidente blucerchiato La retrocessione in Serie C della Sampdoria ha lasciato di stucco il mondo del calc ...

