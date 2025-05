Ferrari vince anche a Spa e sogna il mondiale Ma a Le Mans…

La Ferrari trionfa anche a Spa, alimentando le speranze per il mondiale. Beatrice Frangione ha intervistato Francesco Corghi di Motorsport.com, il quale ha condiviso i momenti salienti di una gara mozzafiato, combattuta fino all’ultimo giro. Ora, l’attenzione si sposta su Le Mans: quali sorprese ci riserverà? Scopriamolo insieme!

Spa, i ferraristi sognano ancora

Come scrive formulapassion.it: I sogni dei ferraristi che non si arrendono mai, nemmeno quando le delusioni – e in Formula 1 non mancano – si sono realizzati a Spa-Francorchamps. Qui la Ferrari ha scritto un’altra pagina di gloria, ...

WEC, Ferrari inarrestabile a Spa: conquista la doppietta in Hypercar e vince in LMGT3

Lo riporta informazione.it: SPA-FRANCORCHAMPS – Tripudio Ferrari. Nel cuore delle Ardenne è risuonato l’Inno d’Italia con la 6 Ore di Spa che si è trasformata in una sinfonia perfetta per il team dal Cavallino Rampante.

